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Yedikuyular kayak merkezinin 500 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor

Kahramanmaraş ve bölgenin en kapsamlı kış turizm merkezlerinden biri konumda yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 26 Milyon lira yatırımla baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon açılışı için son hazırlıklar yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 09:45
Yedikuyular kayak merkezinin 500 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor

Kahramanmaraş ve bölgenin en kapsamlı kış turizm merkezlerinden biri konumda yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 26 Milyon lira yatırımla baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon açılışı için son hazırlıklar yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl içinde modern konaklama ve ticaret merkezleri inşa edilerek baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yoğun yağışlar sonucu kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı tesiste, zemin kayak için elverişli hale geldi. Kayak pistleri, telesiyej, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla hizmet verecek tesis bu sezonda misafirlerine sporu ve tatil konforunu aynı anda sunacak. Yaklaşık 26 Milyon lira yatırım gerçekleştirilen tesisin bu sezonda 500 bin kişiyi ağırlaması beklenirken, kayak merkezi de kısa süre içinde hizmete açılacak.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi sezona hazır hale getiriyoruz. Gerek ulaşım gerekse içmesuyu altyapısı tamamen yenilenen Yedikuyular’da bu sezonda tesis kapasitemizi de artırdık. Ziyaretçilerimiz bu yıl ilk kez Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde konaklama imkanı da bulacaklar. Bölgenin en uzun sezonlu kayak merkezi olan Yedikuyular’a tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tüm bilgiler, 0344 215 75 52 Yedikuyular Kayak Merkezi çağrı hattından alınabiliyor” ifadeleri kullanıldı.

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