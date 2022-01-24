Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçi akınına uğruyor

Kahramanmaraş’taki Yedikuyular Kayak Merkezi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kahramanmaraş ve bölgenin en kapsamlı kış turizm merkezlerinden biri konumda yer alan, büyükşehir belediyesi tarafından yaklaşık 26 milyon liraya baştan sona yenilenen Yedikuyular Kayak Merkezi’nde hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin’den birçok kayakseveri ağırlayan tesiste yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.