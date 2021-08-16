Yavşan Yaylası’na kesintisiz ulaşım

Kahramanmaraş’ta Türkiye’nin sayılı tabiat parkları arasında bulunan Yavşan’ın 8 kilometrelik arterinde başlatılan yol bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 39. tabiat parkı Yavşan Yaylası arterlerinde gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor.

Toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip arterde yol genişliği kazılarla yaklaşık 10 metreye çıkarılırken, sathi asfalt uygulamasında da sona gelindi. Geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen, 4 bin 500 metre uzunluğundaki yeni transit yol için ise zemin hazırlıkları yakında başlayacak. Doğa harikası yaylada yapılan çalışmalarla, kesintisiz ulaşım sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Dereboğazı Muhtarı Ahmet Şafak, “Yavşan Yaylası Tabiat Parkı bölgemiz için, şehrimiz için büyük bir öneme sahip. Sayın Hayrettin Güngör başkanımızın gayretleriyle birlikte buranın ulaşım sorunu tamamen çözülüyor. Buradaki tabiat parkı Türkiye’deki sayılı turizm cennetlerinden biri. Yenilenen yolların bu bölgede bulunan bütün mahallelere ve turizme çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Başkanımıza şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.