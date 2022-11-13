Voleybol 2. Lig: Alpedo Kahramanmaraş Voleybol: 3 Adıyaman Gençlerbirliği: 0

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig’de Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, Adıyaman Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde 5’te 5 yaptı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig’inde 6’cı hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Grup 15’te mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı, Kahramanmaraş-Merkez Spor Kompleksi’nde Adıyaman Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım ilk setin ilk teknik molasına 8-4’lük üstünlükle girdi. Orta oyunlarla rakibine üstünlük sağlayan Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı, ikinci teknik molaya ise 16-5’lik üstünlükle geçerken, ilk seti 25-7’lik skorla kazandı.

İkinci sete de hızlı başlayan Alpedo Kervan Voleybol Takımı, bu setin ilk teknik molasına 8-4, ikinci teknik molasına 16-8 üstünlükle girerken bu seti ise 25-9 kazandı.

Üçüncü setin ilk teknik molasına 8-1, ikinci teknik molasına ise 16-8’lik üstünlükle giren Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı, son seti 25-8 maçı ise 3-0 kazanarak 5’te 5 yapmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı puanını 15’e yükseltti, liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmadı. Adıyaman Gençlerbirliği ise aldığı bu mağlubiyetle sıfır puanla 8’ncı sırada haftayı kapattı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı kaptanı Zehra Coşkunsu, “Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bugün takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ve maçı 3-0 kazanmasını bildik. Bu güzel oyunumuzdan dolayı mutluyuz. Hedefimiz play-off’lara kalabilmek” dedi.

Ligin 6’ncı haftasında Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Takımı deplasmanda Merinos Gençlik ile karşı karşıya gelirken, Adıyaman Gençlerbirliği ise evinde Sivas İl Özel İdare’yi ağırlayacak.