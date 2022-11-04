Vefa Sosyal Destek Projesiyle 175 yaşlıya "manevi evlat" desteği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Projesi ile 175 yaşlıya ‘manevi evlat’ desteği veriliyor.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Vefa Sosyal Destek Projesi’nden yararlanan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşların kalplerine dokunduklarını belirten Kaymakam Vural, “Başımızın tacı olan ulu çınarlarımıza vefa borcumuzu en güzel şekilde ödemenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen Vefa Sosyal Destek Projesi’nden Elbistan’da kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayan yaşlı ve engelli 175 vatandaş yararlanıyor. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) oluşturulan ekipteki görevliler, bu vatandaşların adeta manevi evladı oluyor. Görevliler, ev temizliğinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok hizmeti seve seve yerine getirerek yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, SYDV Müdürü Dilek Otlutepe ve Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük’le birlikte projeden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek gönül aldı.

Kaymakam Vural’ın ilk durağı Köprübaşı Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan Fatma Saykın oldu.

Saykın’la sohbet eden Kaymakam Vural, Saykın’ın doğal gaz alamayan komşuları için kendisine ait arsadan herhangi bir karşılık beklemeden feragat etmesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu vurguladı.

Saykın da; Kaymakam Vural’ın ziyaretinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek projenin başlatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Projesi görevlilerinin adeta gönüllü evlatları olduğunu ifade eden Saykın, “Çok memnunum. Allah razı olsun. Her işimi görüyorlar. Çocuklarım yurtdışında ama evime gelen görevliler de birer evladım gibi oldular. Ellerine emeklerine sağlık” cümleleri ile duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ise, Vefa Sosyal Destek Projesi’nin; kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayan yaşlı, engelli vatandaşlara yönelik ev temizliği, çamaşır yıkama, yemek yapma gibi faaliyetler içeren bir sosyal sorumluluk çalışması olduğuna değindi.

İlçe merkezinde 175 vatandaşa bu çerçevede profesyonel ekiple destek verildiğini anlatan Kaymakam Vural, “Bu projeyle vatandaşlarımıza devletimizin sıcak yüzünü yansıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşlılara duyulan minnetin, toplumumuzun en önemli hasletlerinden biri olduğuna vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, “Ulu çınarlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Tecrübeleri ve yaşanmışlıkları ile geleceğimize ışık tutacak bir meşale olarak gördüğümüz yaşlılarımızın her daim başımızın üstünde yeri var. Bu proje de devletimizin diğer destekleriyle birlikte önemli bir sacayağı teşkil ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Görevlilerimiz, yaşlılarımızın kendi ailelerinden birer evlatları oldular. Ekibimizdeki her bir personelin eline sağlık. Büyüklerimize karşı bir vefa borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapıyoruz. Onların mutluluğuna ve huzuruna katkı sunmak bizler için ayrı bir sevinç kaynağı” değerlendirmesini yaptı.

Kaymakam Vural, daha sonra Besey Çoban, Cuma Çimen ve Haydar Demir adlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek programını tamamladı.