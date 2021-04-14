banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Vatandaş talep etti büyükşehir belediyesi yeniliyor

Kahramanmaraş’ta vatandaşların onarım ve yapım talebinde buluğu parkta çalışma başladı.

KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 15:21
2
Vatandaş talep etti büyükşehir belediyesi yeniliyor

Kahramanmaraş’ta vatandaşların onarım ve yapım talebinde buluğu parkta çalışma başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde Onikişubat İlçesi’ndeki Barbaros Mahallesi’ni ziyareti ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemiş. Ziyaret sırasında vatandaşların park yenileme talepleri olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konu ile ilgili çalışma yapılması talimatının ardından hazırlıklar tamamlandı ve sahada işlemler başlatıldı. Bölge sakinlerinin talepleri ile ilk olarak parkın güvenliği için zeminde perde duvar uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın ardından da üst yapı ve mobilyalar yenilenecek.

Başlatılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle muhtarı, “Güvenlik açısından perde duvar çekiliyor. Ardından da yenilemeler yapılacak. Talebimizi hızlı bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
20°
parçalı az bulutlu