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Vali Coşkun’dan şehitlik ziyareti

Kahramanmaraş’ ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 13.05.2021, 17:44
Vali Coşkun’dan şehitlik ziyareti

Kahramanmaraş’ ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Vali Coşkun, şehitlere rahmet dilerken ailelere sabrı cemil niyazında bulundu. Ziyaret, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi.
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