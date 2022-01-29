Vali Coşkun, helikopter destekli trafik denetimine katıldı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte helikopter destekli yapılan trafik denetimine katıldı.

Helikopter destekli trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle; Adana, Kayseri karayolu ve Onikişubat, Dulkadiroğlu ile Türkoğlu ilçelerinde gerçekleştirildi. Bütün ana güzergahların açık olduğunu belirten Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun; "Olumsuz kış şartları ilimizde devam ediyor. Bizlerde kentimizi havadan denetleyerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Havadan denetlemelerde bulunurken bir yandan da yol güzergahlarındaki ekiplerimize gördüğümüz trafik ihlalleri ile ilgili arkadaşlarımız gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar. Bu anlamda sürücülerimiz uyarıldı.

Görebildiğimiz kadarıyla bütün ana güzergahlarımızda yollarımız açık. Şuan için bir sorun gözükmüyor. Buradan vatandaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen kış şartlarında araçlarıyla seyrederken mutlaka kar lastiği ve zincir bulundursunlar. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum" diye konuştu.