Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor"
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN, PANDEMİ SÜRECİNDE KENT MERKEZİNDEKİ ESNAFIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERİ GEZEREK UYARILARDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun maske, mesafe ve temizlik kurallarından oluşan üçlü tedbire uyulması halinde olumlu sonuçların ortaya çıkacağını söyledi.
Vali Coşkun, pandemi sürecinde kent merkezindeki esnafın yoğun olduğu bölgeleri gezerek uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşısındaki esnafı tek tek ziyaret eden Vali Coşkun, esnafın pandemi kurallarını yerine getirdiğini söyledi. Salgından korunmak için kuralları yeniden hatırlatan Vali Coşkun, “Pandemi sürecinde işletmeler ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Alınan tedbirleri yerinde görüp hem vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza bu tedbirleri tekrara hatırlatıyoruz. Artık esnafımız alınan tedbirlerle ilgili kurallara riayet ediyorlar. Temennimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyetin daha da yükselmesidir. Özellikle işletmelerimizde müşteri kalabalıkları olabiliyor. Bu kalabalıklarda belirlenen kurallara vatandaşlarımızın uymasıdır" dedi.
Vali Coşkun’un denetimlerine İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’da eşlik etti.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2