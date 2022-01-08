Uzman ekiplerle zararlılara geçit yok

Kahramanmaraş’ta 54 araç ve 110 personel ile şehrin muhtelif bölgelerinde zararlılarla mücadelelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmet içi eğitimlerle uygulamalarında uzmanlaşıyor.

Periyodik olarak şehir genelinde kışlak ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplamda 54 araç ve 110 personelle 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; teorik bilgilerin yanı sıra sahadaki uygulamaların verimliliği ile ilgili pratik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İnsanlara hastalık bulaştıran ve psikolojik rahatsızlık veren sivrisinekler; kış soğuklarında bile yaşamlarını sürdürebiliyor. Mevsim yağışlarının da etkisiyle sivrisineklere ait yumurta ve larvalar dağılıp vatandaşlarımız ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Hizmet içi eğitimlerimizle personellerimize Kışlak Mücadele çalışmalarımızı verimli hale getirebilecek teorik ve pratik bilgiler aktardık. Kasım ila Mart ayları arasında yoğunlaştırdığımız Kışlak Mücadele çalışmalarımızla halkımızın rahat bir yaz geçirmesini sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.