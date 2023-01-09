Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 5’şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde alışverişi yapılacağı bilgisi alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. 5 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında polisin operasyonuyla yakalandı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada paketlenmiş şekilde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.F.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken M.A.İ., S.Y., O.D. ve M.M.K. tutuklandı.