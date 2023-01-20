Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.Z., H.Ş. ve A.K. isimli 3 kişi ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suç şüphesi ile yakalanırken, operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen H.Ş. isimli şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken E.Z. ve A.K. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.