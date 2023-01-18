Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheliler M.E. ve Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.