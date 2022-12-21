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Uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2022, 17:28
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucuların hazırlanarak madde bağımlısı şahsılara satılacağı bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.İ., H.H. ve M.İ. isimli şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan aramalarda paketlenmiş satışa hazır vaziyette 54 adet captagon hap, 134 gram esrar, 62 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte 8 adet fişek ele geçirildi. -
M.İ., H.H. ve M.İ. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.