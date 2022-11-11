Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı müşterek çalışmada bir şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 39,99 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderdi.