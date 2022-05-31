Usta fotoğrafçıların eserleri sergileniyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde geçtiğimiz yıl yapılan 1. Afşin Ulusal Fotokampında usta fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen fotoğraflar Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı ve Şadırvan Meydanında sergilendi.

Serginin açışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Fotokamp etkinliğimizin ikincisini yapacağız. Geçen yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin bir kısmını Afşinli hemşerilerimizin beğenisine sunduk. Usta fotoğraf sanatçılarımız ve şehri tanımaya gelen fotoğrafçılarımızın çektiği bu fotoğraflarla Afşin’in güzelliklerinin daha çok farkına varıyoruz. Önümüzdeki günlerin sosyal ve kültürel anlamda renkli olacağını umuyorum. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Fotoğraf ve kamp etkinliğine ilginin yoğun olduğunu aktaran Güven, “Ülkemizin dört bir yanından insanlar, fotoğraf ve kamp etkinliklerinde usta fotoğraf sanatçılarımızla, akademisyenlerimizle beraber olmak için buraya geliyorlar. Bir taraftan ilçemizi ülkemize tanıtırken bir taraftan da sosyal ve kültürel anlamdaki değerlerimizi yaşayarak konuklarımıza aktaracağız” ifadelerine yer verdi.

Afşin Ulusal Fotokampı Koordinatörü Mustafa Ertekin de, “İlk düzenlediğimiz fotokamp etkinliği bizim için heyecanın dorukta olduğu bir organizasyondu. Çünkü bölgede ilk kez yapılıyordu. Vatandaşlarımızın iç içe yaşadığı doğa ve tarihi fotoğraflar sayesinde tanımasını ve sahip çıkmasını amaçladık. Afşin’de Doğa ve Tarih Fotoğraf Sergisi ve Afşin’de Mekan ve İnsan Fotoğraf Sergisi bir hafta açık kalacak” açıklamasında bulundu.