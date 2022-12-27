Üreticilere hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde çiftçilere yüzde 75’i bakanlık destekli olmak üzere 700 kilogram kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" çerçevesinde Nurhak ilçesinde "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi. Bu çerçevede ilçedeki üreticilere yüzde 75’i hibe destekli olmak üzere 700 kilogram tohum dağıtımı yapıldı.

Tohum dağıtım programına Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Sönmez ile üreticiler katıldı.

Tohum dağıtımı sonrasında değerlendirme yapan Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız, kentte üretimi artıracak çalışmalar yapıldığını belirtti.

Nurhak’ın tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve üretimi çeşitlendirmek istediklerini bildiren Kaymakam Yıldız, “Tohumların yüzde 75’i bakanlığımız destekli olarak dağıtılmıştır. Üreticilerimizden kilo başı 13 lira 33 kuruş katkı alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Hibe destekli kuru fasulye tohumu alan çiftçiler de; projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.