Ulu çınarlar özel öğrencilerle buluştu

Kahramanmaraş’ta 65 yaş üzeri vatandaşlar, ileri yaş atölyesinde özel öğrencilerle beraber marifetlerini sergiledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Toplamda 4 farklı branşta eğitim alan 65 yaş üzeri vatandaşlar, 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çini atölyesinde düzenlenen programda yaşlılar, eğitimlerde öğrendikleri becerilerini ‘özel torunlarına’ da gösterdi. Etkinlikte, ulu çınarla birlikte önlüklerini giyerek çini sanatıyla çeşitli materyaller tasarlayan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün burada çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz workshopta ileri yaştaki kursiyelerimiz ve özel gereksinimli öğrencilerimiz buluştu. Birbirlerinden güç ve destek aldılar, ciddi bir motivasyon kazandılar” dedi.