Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde görev yapan tüm ücretli öğretmenler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, kentteki okullarda görev yapan ücretli öğretmenlere Covid-19 sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Belge takdiminde konuşan Turaç, “Okullarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın ve biz idarecilerin tek bir ismi var o da Öğretmen. Bizler ortak paydamız olan öğretmenlik mesleği özelinde birleşiyoruz. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti sunmamızda çok büyük katkıları olan arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığı olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belge alan öğretmenler de bu güzel düşüncesinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söylediler.