Tuzakla keklik yakalayan kaçak avcıya 3 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava kapalı olan bölgede tuzakla yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 3 bin 500 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılan Şardağı Devlet Avlağı Belan geçidi civarındaki bir şahsın; tuzakla yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. İsmi açıklanmayan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.