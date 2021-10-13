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Tuzakla keklik yakalayan kaçak avcıya 3 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava kapalı olan bölgede tuzakla yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 3 bin 500 lira ceza kesildi.

KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 12:31
Tuzakla keklik yakalayan kaçak avcıya 3 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava kapalı olan bölgede tuzakla yasa dışı keklik avlayan bir kişiye 3 bin 500 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararı doğrultusunda ava kapatılan Şardağı Devlet Avlağı Belan geçidi civarındaki bir şahsın; tuzakla yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Şahsın, kaçak avda kullandığı çok sayıda tuzağa el konuldu. İsmi açıklanmayan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

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