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Türkoğlu’nun 4 şeritli yeni bulvarı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türkoğlu ilçesinde yapımını gerçekleştirdiği 5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip yeni bulvarı tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 10:55
Türkoğlu’nun 4 şeritli yeni bulvarı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türkoğlu ilçesinde yapımını gerçekleştirdiği 5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip yeni bulvarı tamamlandı.

Toplamda 5 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip dört şeritli arter, ilçede üniversite, yeni sanayi merkezleri ve Adana Yolu gibi merkezi konumlara ulaşım sağlıyor. Şehirlerarası transit geçişlerin de sağlanabildiği arter, ilçe merkezinin ulaşım konforunu önemli ölçüde artırdı.

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