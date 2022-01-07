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Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi Elbistan’da açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırseverler iş insanlarının ve belediyenin katkılarıyla yapılan Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 17:01 07.01.2022, 17:27
Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi Elbistan’da açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayırseverler iş insanlarının ve belediyenin katkılarıyla yapılan Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı dua ile başlayan törende ilk konuşan isim Yetim Koordinasyon Birimi Başkanı Fazilet Seviç oldu.

Seviç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Böylesine sevgi ve merhamet iklimini sizlerle paylaştığım için hamd ediyorum. Hamd ediyorum çünkü umursayanlar, ötekinin acısına kulak kesilenler, bir yanlış gördüğünde hemen düzeltmek için çaba sarf edenler buradalar. Biz biliyoruz ki yetimler bize Allah’ın emaneti, peygamberin mirası. İnancımız gereği bu alanda daha yoğun daha derinlemesine çalışmalıyız. O zaman biz bu yardımlarımızın, iyiliğin insana dönüşmesi için eğitim çalışması şarttı. Biz çalışmalarımızı bu şekilde hem eğitim ihtiyaçlarını hem de diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde bir çalışma yürüttük. Belediye başkanımız birlikte hareket ederek çalışmalarımızı büyüttük. Bugün burada Türkiye’nin ikinci büyük Yetim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimizin kurulmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun.”

Daha sonra kürsüye gelen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ise, kenti yönetirken; 7’den 70’e toplumun tümünü kucaklayacak projelerle gönüllere dokunmayı da en önemli görev olarak addettiklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

Elbistan Belediyesi olarak, hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz Yetim Koordinasyon Merkezimizin açılışını yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada, duvarı, çatısı, penceresi ve odası olan bir yapıyı değil; bize emanet olan yetimlerimizin mahzun kalbini sevgiyle ve şefkatle kuşatacak bir yuvanın kapılarından gireceğiz. Elbistan konaklarından esinlenerek hayırseverlerimizin desteği ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Yetim Koordinasyon Merkezimizden 1300 çocuğumuz yararlanacak. Yetim Koordinasyon Merkezinde, çocuklar için eğitici etkinlik alanları, sinema ve müzik odası, beceri atölyesi, oyun bölümleri yer alacak.

Onlar için her şeyin düşünüldüğü bu merkezde, yetim gönüllerini çepeçevre saracak birçok faaliyet imkanı sunacağız.”

Elbistan’ı mutlu insanların şehri haline dönüştürme gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Gürbüz, “İşte bu yuva da mutluluğu en çok hak eden yetim çocuklarımızın da yüzünü güldürecek, onların yaşamlarına özel dokunuşlara ev sahipliği yapacak. Yetim Koordinasyon Merkezimiz ile sosyal belediyecilik hizmetlerimizi de farklı boyuta taşımış olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki tebessümü şimdiden görebiliyorum. Biz onların gönüllerini asla üşütmeyeceğiz. Onların sevinçlerine ortak olup gözümüzün nuru gibi görerek koruyup kollayacağız.

Can Kulağı platformu bünyesindeki bu gönül yuvamızın kentimize kazandırılmasında merhamet duygusu vücut buldu diyebiliriz. Elbistanlının gönül zenginliğine, mazluma el uzatmadaki yarışına şahitlik ediyoruz. Her bir tuğlasında, hayırda yarışan hemşerilerimizin desteği ile bu eser ortaya çıktı. Bu şiarla ‘bir başkasının derdine merhametle dokunmaktan bize yeter’ diyerek bu kutlu hizmet için elini taşın altına koyan saygıdeğer hayırseverlerimiz Ekrem Karagenç, Levent Bakoğlu, Murat Polat ve Ahmet Özalp’a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden de razı olsun. Şehrimize ve çocuklarımızla ailelerine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yetim Koordinasyon Merkezi’nin yapımında katkı sunan iş adamlarına plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında kurdele kesildi. Protokol üyeleri ve davetliler, merkezde incelemelerde bulundu.

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