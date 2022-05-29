Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası’nda şampiyon Boğaziçi ESK

Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası’nda Boğaziçi ESK şampiyon oldu.

8 ilden 14 takımın katılımıyla 26 Mayıs’ta Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda başlayan TURGED Cup Goalball Turnuvası final maçıyla sona erdi. TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı, Edeler GESK takımını 9-5 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Finalde ise Kayseri GESK ile Boğaziçi ESK karşı karşıya geldi. Maçı, Boğaziçi ESK 11-6 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımların kupaları ve madalyaları verildi. Boğaziçi ESK, şampiyonluk kupasını Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un elinden alırken, ikinci Kayseri GESK’in kupasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, üçüncü TURGED Kahramanmaraş Siyah Takımı’nın kupasını Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Fatih Karadayı verdi.