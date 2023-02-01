Tırda 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta iki tırda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışma da şehre yük getiren 2 tırda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralarla ilgili 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.