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Tes-İş Sendikası’nda seçim zaferine halaylı kutlama

Kahramanmaraş’ta Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin 8 gün süren delege seçimlerini kazanan mevcut Başkan Mustafa Kılıç, zaferi işçilerle birlikte halay çekerek kutladı.

KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 13:40
Tes-İş Sendikası’nda seçim zaferine halaylı kutlama

Kahramanmaraş’ta Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nin 8 gün süren delege seçimlerini kazanan mevcut Başkan Mustafa Kılıç, zaferi işçilerle birlikte halay çekerek kutladı.

Tes-İş Afşin Şubesi’nde 12. Olağan Genel Kurulu’na esas teşkil edecek delege seçimleri 8 gün süren maratonun ardından tamamlandı. 2 bin 250 üye, 150 kişilik delegeyi seçmek için sandık başına gitti. 3 adayın yer aldığı seçimlerin kazananı, mevcut başkan Mustafa Kılıç’ın hazırladığı delege listesi oldu.

Delege seçim maratonunu kazanan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, sendika binasının bahçesinde davullu zurnalı ve yemekli bir kutlama programı düzenledi. Buradaki etkinlikte konuşan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, kendisini ve ekibini destekleyen ve desteklemeyen tüm üyelerine teşekkür etti. Kılıç, “Hepinizden Allah razı olsun. Hiç kimseye bu hürriyetimizi vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Size ne kadar hizmet etsek; ne kadar gurur duysak azdır. Bizi onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Biz işçinin hizmetine talibiz. Bizi ancak işçi göreve getirir ve görevden götürür. Bizi işçi götürürse de başımıza taç ederiz. Ama bizi birileri atayamaz. Büyük bir zafer kazandık. Bunu siz kazandınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hep beraber kazandık. Hep birlikte de mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kutlama programı, yemek ikramının ardından canlı müzik ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.

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