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Termik santralde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Elbistan A Termik Santrali’nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2022, 23:52
Elbistan A Termik Santrali’nde asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Olay, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 3. ünitesinde meydana geldi. Kürşat Ahmet Ötegen (23) adlı işçi, asansöre binmek istediği sırada boşluğa düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ötegen, yolda hayatını kaybetti. Ötegen’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.