Son Dakika
Bakan Soylu: “Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık, bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz”
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 13:31
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonunda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi bulunan A.Ç’nin (71) evinde arama yaptı. Aramada, 14 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.