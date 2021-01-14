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Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta takla atarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 14:41
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Kahramanmaraş’ta takla atarak tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mevkisinde meydana gelen kazada, T.B’nin kullandığı 27 KA 735 plakalı otomobil, Gaziantep’ten Kahramanmaraş yönüne gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan sürücü ile yolcu konumundaki Z.B’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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