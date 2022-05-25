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Süne ile mücadele için tarlalara 130 bin "arıcık" salındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, süne zararlısı ile biyolojik mücadele çerçevesinde buğday tarlalarına 130 bin adet faydalı parazitoit (arıcık) salındı.

KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 11:28
Süne ile mücadele için tarlalara 130 bin "arıcık" salındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, süne zararlısı ile biyolojik mücadele çerçevesinde buğday tarlalarına 130 bin adet faydalı parazitoit (arıcık) salındı.

Buğday tarlalarına salınan ‘arıcık’ adlı parazitoitler, süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak 400 bin dekar alandaki süne popülasyonunun artmasını önlüyor.

Süne ile ilgili biyolojik mücadele çalışması, ilçeye bağlı İğde Mahallesi’nden başlatıldı. Buradaki programa, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanları Dr. Ersin Dilber ve Dr. Fuat Kaymak, Bitki Zararlıları Araştırma Koordinatörü Dr. Muharrem Şimşek, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Miraç Yayla, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Elbistan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, teknik görevliler ve çiftçiler katıldı.

Faydalı böceklerin buğday tarlalarına dağıtılması öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, süne ile ilgili biyolojik mücadele çalışmasının 12 personelden oluşan 4 ekiple yapıldığını dile getirdi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Fuat Kaymak ise, Ukrana-Rusya savaşı ve iklim krizinin, dünya genelinde gıda konusunda bir endişeye sebep olduğunu dile getirdi. Kaymak, “Buğday, stratejik bir ürünümüz. Ülkemizde 8 milyon hektar alanda buğday üretiyoruz. Ülkemizin ihtiyacı ise 20 milyon ton. Geçen sene 18 milyon tonlarda kaldı ama bu yıl yağışlarla birlikte 20 milyon hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz. Bir taraftan da üretimi kısıtlayan zararlılardan olan süne ile mücadele ediyoruz. Süneyle kimyasal mücadeleye en iyi alternatif biyolojik yöntemler. Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün katkılarıyla üretilen 130 bin adet süne parazitoidinin salımını gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalar uçakla yapılıyordu. 1939 yılından beri devlet eliyle yapılıyor. Şuanda da 4 milyon dekar alanda bu mücadele gerçekleşti. Dünyada ilk kez yapay zeka teknolojisi ile sünede erken uyarı tahmin modelini geliştirdik. Bunu da Kırşehir ve Aksaray illerimizde pilot bölge olarak denedik. Artık yüzde 99 oranında sünenin erken uyarısını yapabiliyoruz. Bunu tüm ülkeye yaygınlaştırdığımızda mücadelemizi daha başarılı kılacağız” dedi.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Miraç Yayla da, sünenin, buğdayın en önemli zararlarından biri olduğuna işaret etti. Yayla, “2006 yılından 2022 yılına kadar sünenin popülasyonunu ciddi baskı altına aldık. Bu yıllar arasında yaklaşık 100 milyon süne parazitoidi salındı. Çalışmalarımız her aşamada devam ediyor. Sünenin zararını en az seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü görevlisi Yüksek Ziraat Mühendisi Vahdettin Akmeşe ise, faydalı böceklerin süneyle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından faydalı böcekler doğaya bırakıldı.

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