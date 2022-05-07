Sular Vatan Hastanesi’nden, ‘Sağlık ellerimizde’ etkinliği

Özel Sular Vatan Hastanesi, ‘5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü’ne dikkat çekmek için ’’Sağlık Ellerimizde’’ etkinliği düzenledi.

Özel Sular Vatan Hastanesi eğitim ve enfeksiyon hemşiresi Gamze Nur Akkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Dünya 5 Mayıs El Hijyeni günü eğitim temelden başlar diyerek Özel Akıl Küpü Kreş ve Gündüz Bakım evi öğrencilerine el hijyeni hakkında eğitim verdik. Malumunuz tüm dünya üzerinde etkili olan Covid-19 sonrası bir çok hijyen yönteminin daha çok üzerinde durulup dikkat edilmesi gerektiği ve birçok hastalığın taşıyıcısının ellerimiz olması nedeni ile bizde bugün Özel Sular Vatan hastanesi olarak el hijyeni eğitimine değinmek istedik. El hijyenini gerektiren her durumda sloganımızı unutmayalım mutlaka suya ve sabuna dokunalım’’ dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs günü “Dünya El Hijyeni Günü’’ olarak kabul edilen ve ‘temiz bakım, güvenli bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.