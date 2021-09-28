banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

Sular Akademi Hastanesi PTT ile protokol imzaladı

Kahramanmaraş’ta hasta kabulüne başlayan Özel Sular Akademi Hastanesi, Türkiye genelinde hizmet veren PTT çalışanlarını kapsayan protokol imzaladı.

KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 10:53
Sular Akademi Hastanesi PTT ile protokol imzaladı

Kahramanmaraş’ta hasta kabulüne başlayan Özel Sular Akademi Hastanesi, Türkiye genelinde hizmet veren PTT çalışanlarını kapsayan protokol imzaladı.

Sular Akademi Hastanesinde gerçekleşen imza protokolüne Kahramanmaraş PTT Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu, Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, Yönetim Kurulu Üyesi Fatmagül Sular Nasır, Hastane Başhekimi Binnur Özkar, PTT yetkilileri katıldı.

İmza protokol töreninde konuşan Sular Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, “PTT çalışanlarının tamamını kapsayan bu anlaşmanın PTT çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Kahramanmaraş ve bölge halkının tüm fertlerinin sağlık alanında herkesi kucaklayacak güzel işlere imza atmak için Sular ailesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0