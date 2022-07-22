Sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi oldular

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Dulkadiroğlu Genç Osman Mahallesi’ndeki sosyal konutlar için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genç Osman Mahallemizde 55 adet sosyal konutumuz vardı. Bu konutlarımızı o mahalledeki konutu olmayan vatandaşlarımıza tahsis etme konusunda bir süreç başlattık. Bu süreçte başvuru kriterlerimizi açıkladık ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de bizlere müracaat etti. Bu sosyal konutlarımıza gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız belirlendi. Toplamda 85 hemşehrimiz kuraya katılmaya hak kazandı. 55 konutumuzu noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Hemşehrilerimiz bu sistemle ilk kez ev sahibi olacak. Bu bizi de son derece mutlu ediyor. Konutların fiyatını da çok makul belirledik. Bunlar piyasa fiyatının çok altında. Konut fiyatının %25’ini peşin alıyoruz. Geri kalanı da 10 yıl vadeyle taksitler halinde geri ödemeli olacak. Kura neticesinde hak sahibi olan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin” dedi.

Çekilen kura neticesinde hak sahibi olan Seher Köse, “Evliyim. 3 çocuğum var. 15 yıldır kirada oturuyordum. Ev sahibi olamayacağımı düşünüyordum. Sosyal konutlara başvuru yaptık. Bugün gerçekleştirilen kura neticesinde de çok şükür Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ev sahibi olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emine Ok ise, “Şimdiye kadar hiç kendi evim olmamıştı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde ilk kez ev sahibi oluyorum. Kurada ismin çıktığında çok mutlu oldum. Yaşadığım mutluluğu tarif etmekte güçlük çekiyorum. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.