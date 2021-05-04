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Sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaraş’ta, tam kapanma nedeniyle 35 ayrı bölgede kedi evleri ve köpek kulübelerine mama bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ 04.05.2021, 11:47
Sokak hayvanlarına mama desteği

Kahramanmaraş’ta, tam kapanma nedeniyle 35 ayrı bölgede kedi evleri ve köpek kulübelerine mama bırakıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Kızılay ekiplerinin işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmada, şehir genelinde 35 ayrı bölgede sokak hayvanlarına, kedi evlerine ve köpek kulübelerine mama bırakıldı. Düzenlenen etkinlikte tamamı Kızılay gönüllüleri tarafından imal edilen yeni beslenme üniteleri de Büyükşehir ekiplerince tespit edilen bölgelere bırakıldı.
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