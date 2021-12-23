Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesinde sokak hayvanları için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya ekmek bırakıldı.