Sokak cephe yenileme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş’ta tarihi sokak restorasyon projeleri çerçevesinde Demirciler Çarşısı civarındaki Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinin bulunduğu sokakta başlatılan cephe yenileme çalışmaları tamamlandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, konak restorasyonunun yanı sıra sokak restorasyonu da başlamıştı. İlk olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağında cephe yenileme çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bu çalışmalarını tamamlayarak sokağı ziyarete açtı.

Bu noktada yeni çalışmaların devam edeceğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, " Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi sokağının tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kahramanmaraş turizmine hizmet eden önemli bir değerimiz oldu. Müzemizin bulunduğu sokağın da bu öneme uygun şekilde düzenlenmesi adına bir çalışma yaptık. Ekiplerimiz bu çalışmayı tamamlayarak burayı hizmete sundu. Şuanda Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemizin bulunduğu sokak Bahtiyar Yokuşu gibi ziyaretçilerimize en güzel görselini sunmaktadır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bunun dışında yine bu bölgede Hatuniye Cami ve çevresinde de cephe yenileme çalışmalarına başladık. Bu alanı da tamamladığımızda şehrin turizmine önemli bir eser daha kazandırmış olacağız.”