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Sis bulutları görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde oluşan sis tabakası, ormanlık ve dağlık arazileri kaplayarak görsel şölen oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ 15.12.2022, 11:50
Sis bulutları görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde oluşan sis tabakası, ormanlık ve dağlık arazileri kaplayarak görsel şölen oluşturdu.

Sis bulutları, Ekinözü ilçesinde kendini gösterdi. Yağışın ardından havanın da soğumasıyla birlikte oluşan sis tabakası, ilçe kırsalındaki arazileri beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 bin metre rakımlı dağlar eteklerinde oluşan sis bulutu, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

O anlara şahitlik eden vatandaşlar ise, fotoğraf çekti.

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