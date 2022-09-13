Şehrin güzelliklerini keşfediyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Şehrimi Tanıyorum” projesi kırsal mahallelerde ikamet eden kadınları şehrin tarihi ve turistik mekânlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Şehrimi Tanıyorum” projesi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Düzenlenen geziler, 11 ilçenin tamamında kırsal mahallelerde ikamet eden 18 - 65 yaş aralığındaki kadınlara yönelik gerçekleştiriliyor. Kültür ve tanıtım gezisi kapsamında katılımcılar; Eshab-ı Kehf, Pınarbaşı, Elbistan Şehir Müzesi, Taş Köprü, Kahramanmaraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Panorama Kurtuluş Müzesi gibi şehrin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ediyor. Proje kapsamında ilk etapta toplamda 10 bin vatandaşın kültür ve tanıtım gezisinden faydalanması hedefleniyor.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Son başvuru tarihi 30 Eylül Cuma olarak belirlenen etkinliğe, "kahramanmaras.bel.tr/basvuru/kultur-gezisiadresi" üzerinden başvuru yapılabiliyor. Vatandaşlarımız projeye ilişkin detaylı bilgiye 0535 108 13 81 numaralı telefondan ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.