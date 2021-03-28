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Şehitler için hatim indirildi

Kahramanmaraş’ta şehitler için hatim indirildi.

KAHRAMANMARAŞ 28.03.2021, 11:51
Şehitler için hatim indirildi

Kahramanmaraş’ta şehitler için hatim indirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasin-i şerif ve 100 bin kelime-i tevhidin duası yapıldı.

Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi.
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