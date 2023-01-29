Şehit ve gazi çocuklarından Kervancıoğlu’na doğum günü sürprizi

Şehit ve gazi çocukları, Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na canlı yayında doğum günü sürprizi yaptı.

Sami Kervancıoğlu, Aksu TV ekranlarında yayımlanan gündem programının konuğu oldu. Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçisi Kervancıoğlu, programda Alpedo Kervan Lezzetler Grubu’nun 2022 yılında yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kervancıoğlu ayrıca Kariyer Günleri çerçevesinde Kahramanmaraş’ın tanıtımı için gerçekleştirdiği programlara da değindi.

Şehit ve gazi çocukları ise Kervancıoğlu’na canlı yayında sürpriz yaptı. Miniklerin doğum günü pastası karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Şehit ve gazi çocukları tarafından yapılan sürpriz karşısında duygulanan Kervancıoğlu, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kervancıoğlu, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çocuklarımız bizlere emanet ve onlara sahip çıkmak için her zaman var gücümüz ile beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.