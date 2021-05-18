banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'

Şehidin kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl’ün kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 12:27
Şehidin kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl’ün kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen doğum günü kutlamasında şehit polis memuru Barış Göl’ün kızı Güneş Gökçe 1. yaş gününde unutulmadı.

Şehit polisin eşi Gülşah Göl, "Bu süreçte hiç bir zaman yalnız kalmadık. Bizler büyük bir aileyiz. Kızımı böyle güzel bir günde unutmadığınız için sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu