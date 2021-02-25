Savaşın çocukları arkeoloji müzesini gezdi

Kahramanmaraş’ta konteyner kentte yaşayan mülteci yetim çocuklar arkeoloji müzesini ziyaret ettiler.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklar için Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanlığı, Tercüman ve Arkeolog katılımı ile birlikte pandemi şartlarına da uygun olarak Arkeoloji Müzesine gezi turu düzenlendi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklar, insanlık tarihine, medeniyetlere ilişkin 30 bin eserin yer aldığı Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. İl Göç İdaresi tarafından gerçekleştirilen gezide, 10 Suriyeli çocuk yer aldı. Türkoğlu ilçesi, Gâvur Gölü Bataklığından çıkarılan ve tarihi MÖ 1400’lü yıllara dayanan 2 adet antik fil iskeletini gören çocuklar, gözlerine inanamadılar. Direkli Mağarası Kazı ve Canlandırma Salonu da inceleyen çocuklar, hayatlarında ilk defa müze gezmenin heyecanını yaşadılar.

Tercüman ve mihmandar eşliğinde müzeyi ziyaret eden çocuklar, Roma Dönemine ait heykel ve paraları, uzunca incelediler.