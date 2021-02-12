Prof. Dr. Şahin: "Kahramanmaraş bağımsızlığın meşalesini yaktı"

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraşlıların bağımsızlığın önemini gayet iyi bildiğini ifade ederek, "Anadolu’da istiklalin, bağımsızlığın meşalesinin ateşlendiği şehirdir Maraş” dedi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında “Milli Mücadelemiz Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Operasyonları” konferansı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde, düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Şahin, Maraş milli mücadelesinin verildiği dönemin şartlarına dikkat çekerek tüm fertlerin gösterdiği kahramanlığa vurgu yaptı. Prof. Dr. Şahin, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bizim bugünkü sınırlarımızı da içeren bölgeleri gizli anlaşmalarla işgalciler kendi aralarında paylaşıyorlar. Hatta öyle bir hal alıyor ki bizim Misak-ı Milli diye adlandırdığımız bölgelere kadar giriyorlar. Türk Milleti Kurtuluş Savaşı sırasında bu bitmek bilmez istekleri görüp varıyla yoğuyla mücadele veriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin sınır dışında yürütülen operasyonlarına ilişkin konuşan Şahin, şunları söyledi:

“İşte Suriye’de PKK terör örgütünü kendi vekilleri tayin edip adını değiştirerek onlarla işbirliği yapma süreçleri başlattılar. Burada maksat sadece bölgeye yerleşmek değil, burada bulunan kuşağı harekete geçirdiğinizde Müslümanları mezhepleri ve fikir ayrılıklarıyla zehirleyebiliyorsunuz. İran’dan Akdeniz’e kadar bir hat bu vesileyle büyük bir önem taşıyor. Yakın tarihimizde 2014 yılında Ayn el Arab’ta bir siyasal strateji üretildi. PKK’nın uzantılarını da bu sürecin içine dahil ederek güya terörle mücadele ettiklerini söylediler. Kahramanmaraş’ta verilen Milli Mücadele’nin bir benzerini biz hala sınır hatlarımızda sürdürüyoruz. Bunları yaparak Türkiye’yi bir savunma mekanizmasının içine soktular. Türkiye, açık ve örtülü ambargolarla silah alışverişlerinin kesilmesiyle, “Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” atasözünde olduğu gibi kendi savunma sanayini güçlendirdi. Milli Mücadele’nin 101. Yılını idrak eden Kahramanmaraşlılar, bağımsızlığın ne denli büyük bir nimet olduğunu daha iyi anlayacaktır.”