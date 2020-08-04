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Polisten boğulmalara karşı uyarı
KAHRAMANMARAŞ’TA POLİS EKİPLERİ, GÖLET VE SU KANALLARINDA DENETİM YAPARAK ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BOĞULMALARA KARŞI UYARDI.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2020, 15:43
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Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, gölet ve su kanallarında denetim yaparak çocukları ve gençleri boğulmalara karşı uyardı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk polisleri, toplum destekli ve yunus ekipleri, hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükseldiği kentte, baraj göletleri ve su kanallarında yüzmenin yasak olduğunu anlatmak çalışma yapıyor.
Ekipler, Kılavuzlu Barajı başta olmak üzere kentteki süs havuzlarına ve kanal boylarına gelerek, özellikle gençlerin suya girmemeleri konusunda hem sözlü, hem de hazırlanan el broşürlerini dağıtarak uyarıda bulunuyor.
Vatandaşların tehlikeli yerlerde serinlemek yerine güvenlikli yerlere girmeleri öneriliyor.
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