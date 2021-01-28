Pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Onikişubat Belediyesi kış mevsimi nedeniyle pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Onikişubat Belediyesi Yimiikigün Mahallesindeki kapalı pazar yerindeki esnaflara sabahın erken saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleştirdi. İlçede 7 den 70’e herkese ve her canlıya ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Mahçiçek, “Esnafımıza, vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelerimize ayrı ayrı ulaşmaya gayret ediyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için kıymetli. Soğuk kış günlerinde halkımız için tezgahını açan pazar esnafımıza bir tas sıcak çorba ikram edelim istedik. Bundan sonra periyodik olarak pazarlarda çorba dağıtımımız olacak. Biliyorsunuz öncesinde taşıyıcı dinlenme noktasındaki kardeşlerimize çorba ikramımız olmuştu. Bir tas çorba da olsa biz bu işe gönlümüzü katık yaparak ikram ediyoruz. Sağ olsun esnafımız da vatandaşımız da yaptığımız işlerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar” dedi.