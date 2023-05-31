Park halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. İ.K’ye ait 06 CMZ 582 plakalı araçta elektrik aksamında meydana gelen aksaklık nedeni ile araç yanmaya başladı. Araçta meydana gelen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.