Özel öğrencilere moral

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’nın faaliyete geçmesinin ardından öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirerek hediye verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir, yeniden kontrollü normalleşme çerçevesinde faaliyete geçen Özel Eğitim ve Uygulama Okulları öğrencilerine moral ziyareti gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör de katıldı.

Ziyaret edilen okullarda eğitim gören 450 öğrenciye, çeşitli hediyeler verildi.