Özel idare iş merkezinde cephe sökümü sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Şehir Meydan Projesi kapsamında yıkımına başlanan Özel İdare İş Merkezi’nde cephe söküm çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde, Trabzon Caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Valilik kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve Eski Emniyet binalarının yıkım ve enkaz taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 katlı İl Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım hazırlık çalışmaları sürüyor. Yıkım ve enkaz satış ihalesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne 6.6 milyon liralık ek kaynak sağlayacak proje kapsamında kurulan dev iskelelerle binanın cephe ve iç mekân uygulamalarının sökümü de devam ediyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin merkezinde önemli bir dönüşüm çalışması başlattık. Özel İdare İş Merkezi’nin şuanda dış cephe ve iç mekân uygulamaları söküm çalışmaları sürüyor. Ardından da kırıcı iş makinaları ile beton uygulamaların yıkım sürecine geçilecek. Bu bina yapıldığı günden bu yana tartışılan bir yapı. İnşallah bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortak hareket ederek bu binayı da içine alan 40 dönümlük adada önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Bölgede hayata geçirilecek projenin de son aşamaya geldiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Bakanlığımızla görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah şehrimize yakışır, tarihi dokumuza uygun bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Projemiz içerisinde önemli donatılar olacak ve en az bin 500 araçlık bir yeraltı otoparkı planlıyoruz. Projemiz İl Özel İdare Binası alanı da dâhil olmak üzere bölgedeki 40 dönümlük adayı kapsıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu binanın yıkım süreci ile ilgili belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Aksine yaptığımız ihale ile belediye bütçemize de 6.6 Milyon liralık katkı sağladık. İnşallah şehrimize yakışır, tarihi mimarimize uygun bir projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.