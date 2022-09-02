Otomobile çarpıp şarampole uçtu
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde karşı yönden gelen araca çarpıp şarampole uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde karşı yönden gelen araca çarpıp şarampole uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Akçırı Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan istikametine gitmekte olan Ahmet Oğuzhan K. idaresindeki 46 E 4477 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Hüseyin T. yönetimindeki 46 AEL 502 plakalı otomobile çarpan araç, şarampole uçtu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Selma K. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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