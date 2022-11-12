Oto galerici "İPhone 14 Pro Max" ile takas kampanyası başlattı

Kahramanmaraş’ta oto galeri işleten bir vatandaş, yaklaşık 20 otomobili İPhone 14 Pro Max ile takas etmek için kampanya başlattı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde oto galeri işleten 37 yaşındaki Mustafa Başkonuş, iş yerinde bulunan bazı otomobilleri satabilmek cep telefonuyla takas yöntemini seçti.

Sosyal medya hesapları ve ilan sayfalarında başlattığı "İPhone 14 Pro Max’ı getir, otomobili götür" kampanyası ile son zamanların moda akımına yönelen Başkonuş, kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye genelinde hızla yayılan bu takas yöntemini Kahramanmaraş’ta deneyen Başkonuş, ilanı yayımladıktan sonra telefon yağmuruna tutulduğunu dile getirerek İPhone 14 Pro Max’ı getirene galeride bulunan 50 ila 70 bin TL arasındaki otomobilleri götürme imkanı sunduklarını söyledi.

Kampanyayı daha da genişletmek istediğini ifade eden Başkonuş, “Maddi durumu olmayan bir kardeşimizin getireceği bir telefonla taka işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi maddi durumu olmayan biri bu telefonu nasıl getirecek? Bir telefon alacak yapılabiliyorsa o telefona taksit yaptıracak, yapılmıyorsa ben de bu konuda yardımcı olacağım. 50 bin TL’ye 7-8 taksit ile herhangi bir arabanın sahibi olacak. Bu takası yapabilmem için bu ayarda benim bu iş yerinde en az 20 tane arabam var” dedi.

Galeri dükkanındaki takas edilebilecek araçlar hakkında bilgiler veren Başkonuş, “Burada takas edilebilecek araçların modeli 1990 modelden başlıyor. Benim burada takastaki amacım maddi durumu iyi olmayan bir kardeşimize arabayı kolay yönden verebilmek. Bu dünyada olanın olmayanda hakkı vardır” diye konuştu.