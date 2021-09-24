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Onikişubat’tan özel çocuklara eğitim merkezi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, otizmli çocukların için de bir rehabilitasyon merkezi yapacaklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 15:47
Onikişubat’tan özel çocuklara eğitim merkezi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, otizmli çocukların için de bir rehabilitasyon merkezi yapacaklarını söyledi.

Onikişubat Belediyesi tarafından yaptırılarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne tahsis edilen, ‘Onikişubat Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ tanıtım toplantısında konuşan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak eğitim alanında gerçekten iyi yatırımlar yaptık. Özel çocuklarımız için, onların rehabilitasyonu için yaptığımız okullar bizim için çok daha önemli. Buradaki alanımız 9 bin 700 metrekare civarında büyük bir alan. Bu büyük alanın içerisinde bin 776 metrekare kapalı alanımız var. Bu kapalı alandaki binalarımız 6 tane. Yakın bir zamanda down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız rehabilitasyon merkezimizi de açacağız. Ayrıca bir müjdemiz daha var. Hazineden yerini aldık. Bu alanda bir de otizmli çocuklarımız için rehabilitasyon merkezi yapacağız. Böylelikle engelli çocuklarımız için rehabilitasyon merkezlerimiz inşallah tamamlanmış olacak" dedi.

Hizmete açılan merkezin özel çocuklarla birlikte anlamlı hale geleceğini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise, “Bu merkezi bizlere tahsis eden Onikişubat Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ederiz. Bu merkez sizlerle birlikte anlamlı hale gelecek. Özellikle engellilerimize ve engelli ailelerimize rehabilitasyon hizmetini verebilmek adına kurumumuz 5 müstakil evden oluşmaktadır. Şu an itibariyle 26 zihinsel ve otizm engelli, 8’de görme engelli kardeşimiz kurumumuzdan hizmet almaktadır. Kurumumuz bir evimiz zihinsel, bir evimiz görme engelli, bir evimiz otizm, bir evimizde müzik ve etkinlik evi olmak üzere 5 ev ve bir idari binadan oluşuyor. Gündüz bakım evlerini bakanlığımızla birlikte ailelerimizi bir nebze de olsa rahatlatmak adına önemsiyoruz” diye konuştu.

5 ev ile 1 idari binadan oluşan merkezde 34 engelli öğrencinin eğitim görüyor.

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